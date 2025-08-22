Özgür Özel: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

CHP'den Gazze çağrısı...

Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel, Sivas'ta kıldığı cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, Gazze'deki son gelişmelerle ilgili Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını bildirdi.

'Türkiye Cumhuriyeti'nin buna sessiz kalmasına gönlü razı değildir' diyen Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"HERKES EN ÇOK DUAYI FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN EDECEK"

Şimdi bugün cuma namazında şüphesiz Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün camilerde ya da bu akşam insanlar başını yastığa koymadan önce herkes en çok duayı Filistinli çocuklar için edecek. Birleşmiş Milletler kıtlık ilan etti.



Öyle bir abluka var ki Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyorlar ya da insanları yardım beklerken yardım malzemesi alabilmek için, yiyecek, içecek, su alabilmek için sırada bekleyen insanları tarayacak bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyayız.

İSRAİL'İN YERLEŞİM PLANINI ELEŞTİRDİ

Diğer bir gelişmeyle de Doğu Kudüs'le Gazze arasına bir yerleşim yapıyor İsrail. Bu şu demek: Gazze ile Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 Birleşmiş Milletler kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya verilmiş bir karardır bu.



Hem bu Batı Şeria'nın da yaşananlar hem Gazze'de yaşananlar hem de Gazze'nin şimdi Trump'ın formülüyle boşaltılması Filistinlilerden arındırılması buranın kumarhanelerin otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar.

"BURADAN İLAN EDİYORUZ"