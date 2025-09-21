Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde rüşvet, yolsuzluk ve şaibeli kurultaylar gündemden düşmüyor.

Mutlak butlan kararının çıkmasından korkan CHP, bugün bir kez daha seçime gitti.

CHP'de bazı delegeler, 22'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na başvursa da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yapılan iptal başvurularının reddedildiğini duyurdu.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na hazırlandı ve tek aday oldu.

ÖZEL YENİDEN BAŞKAN OLDU

Partinin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlediği 22. Olağanüstü Kurultayı çalışmaları devam ediyor.

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuca göre, Özgür Özel, son 2 yılda 3'üncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.

4. KEZ KURULTAYA GİDİLDİ

Son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplayan CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştirdi.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayda ilk olarak güven oylaması yapıldı.

GÜVEN OYLAMASI YAPILDI

Bugüne kadar 38'i olağan, 59 kurultay yapan CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapıldı.

SEÇİMLERE GEÇİLDİ

Kurultayda daha sonra, Genel Başkan, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimine geçildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından Divan Başkanı Murat Emir söz alarak, oluşan zaruret nedeniyle güvensizlik oylaması yaptıracağını söyledi.

Emir, delegelerin parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultayı topladığını anımsatarak şöyle konuştu:

"48'inci maddenin 5'inci fıkrası gereğince seçim yapılabilmesi, sandıkta tekrar bu iradenin yenilenebilmesi için 'güvensizlik oylaması' yapılması zarureti var. Bu usulü bir zaruret. Bu nedenle ayrı ayrı oylarınıza sunacağım."

Emir, daha sonra Genel Başkan, PM ve YDK üyeleri hakkında ayrı ayrı yapılan güvensizlik oylamasının, oy çokluğuyla kabul edildiğini bildirdi.

SEÇİMLER BLOK LİSTE İLE YAPILDI

Devamında bazı kurultay delegeleri, seçimlerin blok liste usulü ile yapılması için Divan Başkanlığına önerge verdi. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.

Murat Emir, Genel Başkan adaylığı için verilen 15 dakikalık sürenin sonlandığını bildirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak seçime girecek. Murat Emir ardından, seçime geçilmesi için görevi İlçe Seçim Kurulu'na devretti.

GENEL BAŞKANLIK OYLAMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Genel Başkan seçiminin ardından PM ve YDK üyeliği için de ayrıca seçim yapılacak. Genel Başkanlık için oylama 11.55'te başladı.

ÖZEL'DEN AÇILIŞ KONUŞMASI

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Özel, saat 10.00'da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı. Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir oldu. Emir konuşmasında bugün Genel Başkan Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir." diye konuştu.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel ile haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanları ve partililerin posterleri yer aldı.

CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi.

Öte yandan Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmadığı öğrenildi.

KONGRE TAKVİMİ İŞLEMEYE DEVAM EDECEK

CHP'de, 22. Olağanüstü Kurultay'ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek. Tüzüğün 36'ncı maddesi ve 14 Temmuz 2025 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile başlatılan kongre takvimi uyarınca, devam eden il kongrelerinin tamamlanmasının akabinde yeni kurultay delegeleri belirlenecek.

Kasımda toplanması planlanan 39'uncu Olağan Kurultay'da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.