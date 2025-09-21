Özgür Özel'den 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin paylaşım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 22'nci Olağanüstü Genel Kurulu seçiminde yeniden Genel Başkan seçildi.

Genel Başkanı Özgür Özel, buna ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Özel yaptığı paylaşımda, 22. Olağanüstü Kurultay'da iradesini bir kez daha ortaya koyan örgüte ve delegelere teşekkür etti.

"KURULTAYIMIZ BÜYÜK BİR DAYANIŞMA FOTOĞRAFINI OLUŞTURMUŞTUR"

Özgür Özel, şunları kaydetti:

Bu teveccüh, demokrasiye, adalete, eşit yurttaşlığa, millet merkezli siyasete duyulan inancın tescilidir. Kurultayımız, zaman ayarlı davalarla partimizi dizayn etme girişimlerine karşı, 'sandığın ve millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur' diyenlerin buluştuğu büyük bir dayanışma fotoğrafı olmuştur.

"SAFLARI SIKLAŞTIRACAĞIZ"