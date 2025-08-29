Özgür Özel'den 'adaylık' sorusuna yanıt

CHP'de yaklaşan Kurultay davası öncesi, kamuoyunda tartışmalar sürüyor...

Kamuoyunda, partiye butlan ya da kayyum atanma ihtimali konuşulurken, diğer yandan da Kılıçdaroğlu'nun partinin başına tekrar geçme ihtimali tartışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin Sözcü'den Güney Öztürk'e konuştu.

"Tayyip Bey yeter ki sandığı getirsin." diyerek erken seçim vurgusu yapan Özel, kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyorsunuz?" sorusunu da yanıtladı.

CHP Lideri, "Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim. Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz demiştik. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem." ifadesinde bulundu.

İşte Özgür Özel'in konuya ilişkin açıklamaları;

"TAYYİP BEY BİLDİRSİN, O ŞARTLARDA ERKEN SEÇİME RAZIYIZ"

"Kasımda seçim mümkün mü?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Hangi şartları istiyorsa Tayyip Bey bildirsin, o şartlarda erken seçime razıyız. İstedikleri kadar karıştırsınlar karışmayız. Cumhurbaşkanı adayımızı en yüksek oyla seçtiririz. Tayyip Bey yeter ki sandığı getirsin." dedi.

G.Ö: "MEYDANLAR SİZE NE SÖYLÜYOR?"

Özgür Özel, "Açıkçası, ‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’ diyor. Bu çok kıymetli bir şey. Sonra ‘Yiğidim Aslanım’ diyor. Yani haram yemediler, cana kıymadılar. Meydanların mesajı net: Bu yalanlara inanmıyoruz. Teslim olmuyoruz. Direneceğiz. Ve tek başımıza kurtulamayacağız. Bu eylemler sonuç alınana kadar devam edecek. Diyorlar ki, ‘Sonuç alamazsan! O zaman seçime kadar sürecek." ifadesinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ TUTUKSUZ YARGILANDIĞINDA, MİTİNGLERE 'İKTİDARA YÜRÜYÜŞ MİTİNGİ' ADI KOYAR VE DEVAM EDER"

"Arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması kazanımı önemli bir sonuçtur. Yani tutuklamalar biter, Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız işinin başına dönerse... Kimse ‘yargılanmasınlar’ demiyor. Adil, şeffaf, tutuksuz yargılansınlar." diyen Özgür Özel, şöyle konuştu:

Bırakın hizmet etsinler, işlerini güçlerini yapsınlar. Sen iyi hizmeti neden engelliyorsun? Cumhurbaşkanı adayımız tutuksuz yargılandığında, o (isterse), mitinglere ‘iktidara yürüyüş mitingi’ adı koyar ve devam eder.

"CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ" SORUSUNU YANITLADI

Kamuoyunda tartışma konusu olan adaylık sorusunu da yanıtsız bırakmayan Özgür Özel, açıklamalarını şu sözler ile sürdürdü:

Ben kendimi adaylaştırmanın adil bir seçimin önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü insanlar, kendilerinin adaylık ihtimali olduğu zaman birazcık objektif bakış açısını kaybeder. Ben daha önce de söylemiştim ve bu sözümü bir kez yerine getirdim.

"BEN KENDİMİ BİR SEÇENEK OLARAK TUTUP DİĞER FORMÜLLERİN ÖNÜNÜ TIKAMAK İSTEMEM"

Mümkün olan en geniş katılımda en doğru adayı belirleyeceğiz demiştik. 23 Mart günü 15.5 milyon kişi oy kullandı. Yani Ekrem İmamoğlu ne benim ne partinin, resmen Türkiye’nin adayı oldu. Ben kendimi bir seçenek olarak tutup diğer formüllerin önünü tıkamak istemem. Mümkün olan en katılımcı, en doğru yöntemle, bu bazen illa yeniden sandık koymak değildir.



Bir anket yaparsınız, seçimi kazanacak bir kişi ortaya çıkıyordur. O kişiyle seçime gider alırsınız. Mansur Bey de bu şartlar altında yadsınmayacak seçenektir.

"AK PARTİ'Yİ GÖNDEREN, SEÇİM AKŞAMI ZAFER KONUŞMASINI YAPAN GENEL BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM"

Seçimi kazanan genel başkan olmak, geleceğe bırakabileceğim en büyük miras. AK Parti’yi gönderen, seçim akşamı zafer konuşmasını yapan genel başkan olmak istiyorum. Bülent Ecevit, girdiği iki yerel, iki genel seçimden partiyi birinci çıkarmıştı.



Ben de partiyi birinci çıkarmayı taahhüt ediyorum. Çıkaramazsam istifa ederim demiştim. Yerel seçimde partiyi birinci parti yaptım. İlk genel seçimde de partiyi birinci parti yaparsam, Tayyip Erdoğan gitmiş oluyor. Bu, Türkiye’de 25 yıllık kabusun bitmesi demek. Bunu başaran kişi olmaktan daha büyük bir gurur yok.

"SAVAŞI KAZANAN KUMANDAN OLMAK İSTİYORUM"