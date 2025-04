Özgür Özel'den Financial Times'a yeni 6'lı masa mesajı

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasından sonra süreç işlerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halka sokağı işaret ederek, bir yandan da Batı medyasına art arda röportajlar verdi.

BBC, CNN, Dolce Velle ve The Economist, The Guardian gibi birbirinden önemli yayın organına konuşan Özgür Özel'in son durağı, bu sefer "Financial Times" oldu.

"Financial Times’a" koalisyon planını anlatan Özel, siyasi partilere de çağrı yaptı.

İNGİLİZ BAŞBAKAN STARMER'E SESLENDİ: TERK EDİLMİŞ HİSSEDİYORUZ

Burada yaptığı açıklamalarda, siyasi planlarını anlatarak yeni yol haritası için destek isteyen Özgür Özel, İngiliz Başbakan Starmer'e seslendi.

Özel, şu sözleri kullandı:

Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz. Terk edilmişlik hissediyoruz.



İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor. O zaman bu nasıl dostluk, nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?

PLANLARINI AKTARDI

Özel, açıklamalarında ilk büyük mitingin Samsun’da gerçekleştiğini anımsatarak, “Barışçıl gösteriler ve sivil direnişle otoriter, popülist bir lidere karşı mücadele etmenin dünyada çok az örneği var. Biz bunu başaracağız.” ifadesinde bulundu.

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun halen partinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunun altını çizdi.

Adaylığın hukuki engelle karşılaşması durumunda yeni bir isim etrafında “özgürlük kampanyası” yürüteceklerini bildiren Özel, açıklamalarının devamında ise, muhalefetin yeniden bir ittifak kurabileceğinin sinyalini verdi.

"SEÇİM YAKLAŞTIĞINDA DİĞER PARTİLİLERLE İTTİFAKA KAPALI DEĞİLİZ"

Ögür Özel, 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı oluşturulan ve sonuç alamayan altılı masa deneyimini dışlamadığını belirterek, “Seçim yaklaştığında diğer partilerle ittifaka kapalı değiliz. Erdoğan’ı yenmek istiyorsak tüm demokratların desteğine ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda CHP’nin gençleri ve kadınları daha fazla temsil ettiğini vurgulayan Özel, “Gölge kabinemin yarısı kadın. Erdoğan’ın kabinesinde ise sadece bir kadın bakan var” dedi.

CHP'NİN BAŞLATTIĞI İMZA KAMPANYASINDA SON DURUMU ANLATTI

CHP’nin başlattığı imza kampanyasında şimdiye dek 10 milyondan fazla kişinin İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısı için imza verdiğini belirten Özel, hedeflerinin ise 30 milyon imzaya ulaşmak olduğunu kaydetti.

Bu kampanyanın hükümet üzerinde baskı oluşturacağını ve genç seçmenlerle yeni bir bağ kurulacağını düşündüğünü aktaran Özgür Özel, stratejinin en zor ayağının, İmamoğlu’nun tutukluluğunu geniş kesimler için ortak bir davaya dönüştürmek olduğunu ifade etti.

Özel, partinin üye sayısının kendi döneminde 800 bin kişi arttığını ve 2 milyona ulaştığını söyleyerek, sözlerinin devamında da komşu ülkelere sitem etti.

"BUGÜNÜN DÜNYASI ERDOĞAN'I PAZARLIK YAPILACAK BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP'nin önüne geçmek için siyasi hamlelerde sınır tanımayacağını söyleyen Özgür Özel, ancak geçen seçimlerin ve İmamoğlu'nun tutuklanmasının CHP'yi güçlendirdiğinin altını çizdi.

CHP Lideri Özel, “Aklınıza ne gelirse yapabilir. Onun için sınır yok.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Batı için jeopolitik önemi arttıkça, demokratik gerilemelere karşı komşu ülkelerde sessizlik olduğunu da vurguladı.

Özgür Özel, “Trump, Putin, Suriye savaşı… Bugünün dünyası Erdoğan’ı pazarlık yapılacak birine dönüştürdü.” dedi.

"KARARLIYIZ"

Son olarak tüm zorluklara rağmen kararlı olduklarını vurgulayan Özel, “En iyi savunma şu an yaptığımızdır: Direnmek.” şeklinde konuştu.