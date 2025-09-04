Özgür Özel'den Gürsel Tekin'in "randevu" talebine ret

CHP'de işler bir hayli karışık...

Belediyelerde yolsuzluk operasyonları sürerken, şaibeli kurultaylar ise gündemden düşmüyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLDU

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

Tekin'in ise yaşanan bu gelişmelerin ardından Özgür Özel'den randevu talep edeceği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL RANDEVU TALEBİNE YANIT VERDİ

Özgür Özel, Now TV'de katıldığı canlı yayında Tekin'in randevu talebi gündeme gelince şunları söyledi:

"ARTIK PARTİMİZİN ÜYESİ DEĞİL"

Gürsel Tekin, geçmişte partide görev yapmış, benim de birlikte görev yaptığım birisi. Kamuoyu önünde tartışmayı doğru bulmam. 31 Mart yerel seçimlerinde Kadıköy’den Belediye Başkanı adayı olmak istedi. Başka birini tercih ettik. Gürsel Tekin, sinirlendi. Partiden istifa edeceğini söyledi. Kendisi istifa ederek partiden ayrıldığını söyledi.



Mahkeme karar almış, kurultayı iptal etmiş. Bu görevi kabul eden kişiyi ben geçmişte birlikte görev yaptığımız kişiden ayırırım. Bu karara bir parti üyesi lazım. Bunu kabul etmemek lazım.



Ben kabul ettiğini duyduğum anda ‘Partiyle ilişkisini keselim’ dedim. Tedbirli olarak disipline verdik. Şimdi YDK savunmasını alacak. İtiraz edebilir. Ama Gürsel Tekin, artık partimizin üyesi değil.