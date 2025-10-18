Özgür Özel'den Hollandalılara: Bize söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel, burada ayrıca partisinin 39. Ankara Olağan İl Kongresi'ne bir mesaj gönderdi.

"DEMOKRASİ SALDIRI ALTINDA"

Ülkede demokrasinin tehdit altında olduğunu öne süren Özel, şunları kaydetti:

Türkiye’de demokrasi saldırı altında ve yalnızca partimize yönelik saldırılar ile Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması değil mesele.



Türkiye’de iktidarı rahatsız eden gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, iş insanları; iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve iddianamesi çıkana kadar, normalde o suçtan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmayacakken aylarca içeride tutuluyor.

ÜNLÜLERİN AVUKATLIĞINA SOYUNDU

Uyuşturucu kullanma şüphesiyle gözaltına alınan ünlüleri savunan Özel, "Adeta bir ön infaza muhatap oluyor. Daha geçen hafta iktidara muhalif olan bütün sanatçıları sabahın 06.00’sında polisle toplayıp, zorla idrar tahlili, kan tahlili, saç tahlili yapıp ‘Uyuşturucu kullanıyor’ dediler.

İçlerinden birkaçının tahlil sonucu böyle çıkacaktır ama geri kalan hepsine büyük bir itibar suikastı yaptılar. Kendilerini rahatsız eden kim varsa saldırmaktan çekinmiyorlar" ifadelerini kullandı.

DESTEK ALAMADIĞI PARTİLERE YÜKLENDİ

Avrupa'daki bazı partilerin çekingen tavrını eleştiren Özel, şu ifadelere yer verdi:

Burada kardeş partilerimizin gösterdiği dayanışma inanılmaz. Hem Pedro liderliğinde Sosyalist Enternasyonal, hem PES ilk baştan itibaren çok büyük bir dayanışma gösterdi.



Ancak bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan ile bir takım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz.



Bu kadarını söyleyeyim, geri kalanını kapalı toplantılarda konuşuyoruz zaten.

BELÇİKA MİTİNGİNDE UMDUĞUNU BULAMAMIŞTI

CHP'nin Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanmasının ardından başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinde birini geçtiğimiz günlerde Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştiren Özel, umduğunu bulamamıştı.

Avrupa’nın birçok noktasından CHP örgütlerinin Brüksel mitingine katılmak için otobüs seferleri düzenlemesine rağmen katılımın yaklaşık bin 500 - 2 bin kişi olduğu öğrenilmişti.