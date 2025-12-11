Özgür Özel'den ihraç edilen teğmenlere destek: Rütbelerini takmayan namussuzdur

Türkiye'nin konuştuğu olay...

Yeni mezun teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı tartışma yarattı.

ORDUDAN ATILDILAR

2024 yılında 30 Ağustos Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde korsan slogan atan teğmenler, ordudan ihraç edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 31 Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni'nin ardından kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini bildirmişti.

TEĞMENLERE SAHİP ÇIKTI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin Çatalca'da düzenlediği mitingde konuştu.

Konuşmasında kılıçlı korsan yemin skandalına değinen Özel, teğmenlere destek verdiğini söyledi.

"RÜTBELERİNİ TAKMAYAN NAMUSSUZDUR"

Özel, "Ordudan attığı teğmenleri geri getirip rütbelerini takmayan namussuzdur, şerefsizdir." sözlerini kullandı.

Konuşmasında hükümeti ‘rejim’ olarak tanımlayan Özel, bu kişilere sahip çıkmayı "namus borcu" şeklinde niteledi.

"ANT OLSUN Kİ YAPACAĞIZ BUNU"

Özgür Özel açıklamalarında şunları kaydetti:

Söz veriyorum. Ordudan attığı teğmenleri geri getirip de elleriyle onların rütbesini takmayan namussuzdur, şerefsizdir. Bu rejim kimi üzdüyse onu korumak, kime zulmetti ise ona sahip çıkmak, bütün mağdurlarına sahip çıkmak hepimizin namus borcudur. Ant olsun ki yapacağız bunu. Hep 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyoruz' diyoruz. En büyük onurumuzdur, gururumuzdur. Oturduğumuz koltuk İsmet Paşa'nın da koltuğudur, ondan bize vasiyet namussuzlar kadar namusluların da cesur olmasıdır.