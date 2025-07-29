Özgür Özel'den iktidar iddiası: Seçimi kazanamazsak o gece siyaseti bırakırım

Türk siyasetinde son dönemde yoğun bir trafik yaşanıyor...

Terörsüz Türkiye süreci, belediyelere yönelik operasyonlar, yangınlarla mücadele, ekonomi derken gözler, yavaş yavaş seçim dönemine çevriliyor.

GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekonomim'den Vahap Munyar'a ekonomi ve siyaset gündemi ile ilgili konuştu.

Özel, basın mensupları ile geçmişteki hatalar üzerine sohbetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

"SEÇİMİ KAZANAMAZSAK O GECE BIRAKIRIM"

Özel, konuşmasında CHP Genel Başkanı seçildiği Kurultay'da verdiği sözü anımsatarak, "Seçimlerde birinci parti olarak çıkamazsak o gece siyaseti bırakacağım. Ben kaybedilmiş seçimin şarkısını bile terk etmek gerektiğine inanıyorum. Nitekim yerel seçimlerde daha önce kullanılmış şarkıları geride bıraktık." şeklinde konuştu.

Özel, yurttaşların beklentisinin "Yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa" olduğunu dile getirdi.

"TOPLUM İNANMIYOR"

"Vatandaşın, 'CHP gelirse ekonomi düzelir, Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olur' diye düşünmesine önem vereceğiz" diyen Özel, İBB'ye yönelik operasyonlara ilişkin de konuştu.

Özel, gerçekleştirdikleri mitingler sonrası yapay zeka desteği ile analiz edilen anketler yaptırdıklarını belirterek şunları aktardı:

Bir kere toplumun yüzde 70’i, AK Parti’nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, 'Bunlar çaldılar' algısına inanmıyor. Oluşturulmaya çalışılan algıya karşı, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' gibisinden bir tutumu doğru bulmuyoruz. Vatandaşın şunu görmesini, anlamasını istiyoruz: Bunlar birbirini satmıyor, iftiraya teslim olmuyor, karşıladıkları krize dönük başarılı bir yönetim sergiliyor.

CHP Lideri Özel, mitinglerde ekonomi üzerine konuşmaları devam ettireceklerini belirterek konuşmasını noktaladı.