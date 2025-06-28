Özgür Özel'den 'kurultay iptal davası' hakkında yeni açıklama

30 Haziran'da görülecek CHP kurultay davasına sayılı günler kala, mutlak butlan tartışmaları hız kazandı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den kurultay iptal davasına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim." diyen Özel, "Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır." ifadesinde bulundu.

"MAKSAT SONUÇ ALMAKTA DEĞİL, MAKSAT SÜREÇTE PARTİYİ TARTIŞTIRMAK"

Özgür Özel, şu açıklamalarda bulundu:

İlk günden beri söyledim, bu davanın reddolacağına, bir olumsuz sonuç çıkarmayacağına eminim. Maksat sonuç almakta değil, maksat süreçte partiyi tartıştırmak.



Üzüldüğüm nokta, bu oyuna gelip partiyi tartışanlar var, partiyi tartıştıranlar var. Bu yüzden diyorum ki bu sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır.

"BUGÜNE KADAR KİMSEYE SAYGIDA KUSUR ETMEDİK"

Oyuna gelmeyelim, önümüze bakalım. Bizim ötekimiz yok, bizim eskimiz yok, bizim kenarda, geride bıraktığımız kimse yok.



Bugüne kadar kimseye saygıda kusur etmedik, bundan sonra da etmeyiz.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMALARI

Kasım 2023'te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında 812 oy alan Özgür Özel, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçebileceği iddia ediliyor.

Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"ÖZGÜR BEY'İN BU KADAR ÇOK MİTİNG YAPMASI DOĞRU DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu ile bir il başkanı ve milletvekilinin yaptığı görüşme, Ankara kulislerinde büyük yankı uyandırmıştı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun il başkanına şu ifadeleri kullandığı öne sürülmüştü:

- Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.



- Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.



- Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı.

NE OLMUŞTU

Öte yandan, kurultaya ilişkin iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mağdur' sıfatıyla yer verilmişti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.