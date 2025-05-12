Mehmet Şimşek: Büyüme potansiyeli artacak

PKK, kendisini feshetti ve silahları bıraktığını duyurdu.

Açıklama sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi..

"TÜRKİYE'DE VE BÖLGEMİZDE GÜVEN VE İSTİKRARI PEKİŞECEK"

Terörsüz Türkiye süreciyle artık tüm enerjinin kalkınma sürecine verileceğini ve büyüme potansiyelinin artırılacağına vurgu yapan Şimşek, şunları söyledi:

“Terörsüz Türkiye” süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır.



Türkiye’de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek.



Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı.