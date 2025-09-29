Özgür Özel'e yumruklu saldırı davasında 4. duruşma bugün görülecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun yumruklu saldırısına uğramıştı.

Özgür Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin, Selçuk Tengioğlu olduğu belirlenmişti.

KIZI VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Yapılan sorgulamada şüpheli Selçuk Tengioğlu'nun, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. ve oğlu B.T'yi öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

3. DURUŞMADA ERTELEME KARARI VERİLMİŞTİ

Davanın 3. duruşmasında mahkeme ara kararında, dosyanın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek olay anını gösteren kamera görüntüleri ve bu görüntülere ilişkin inceleme tutanaklarının değerlendirilmesini ve Özgür Özel'in yaralanmasına ilişkin dosya üzerinden rapor düzenlenmesine karar vermişti.

Duruşma 29 Eylül Pazartesi gününe ertelenmişti.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Tengioğlu'nın yargılanmasına bugün devam edilecek.

Tengioğlu 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıkacak.