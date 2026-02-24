Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarla başlattığı süreç kapsamında, TBMM'de komisyon kuruldu.

MHP Lideri Bahçeli'nin çağrıları sonrası kurulan komisyon, raporunu da tamamladı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN SİYASİ PARTİLERE ZİYARET

Süreç kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu çalışmalarını nihayete erdirerek ortak rapor yazımını tamamlarken komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti liderleriyle görüşmelerine başlıyor.

Kurtulmuş, bugün MHP, CHP ve DEM grubuyla, çarşamba günü ise Yeni Yol ile AK Parti grubuyla bir araya gelecek.

İLK GÖRÜŞME BAHÇELİ'YLE

Kurtulmuş, ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Bahçeli ve Kurtulmuş'un görüşmesi geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili memnuniyet içerisindedir. Meclis sitesinde de yer alıyor. Rapor ekinde de siyasi partilerimizin görüşü belirtildi. Bu metin komisyonda bulunan partilerin ortak çalışması olarak gündeme gelmiş ve oylanarak kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.

Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM'de üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa süre içerisinde olgunlaşmasını arzu ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye desteklerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL VE DEM İLE GÖRÜŞECEK

Bahçeli'nin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile saat 15.30'da görüşecek olan Kurtulmuş, 16.30'da ise DEM Parti grubuyla bir araya gelecek.