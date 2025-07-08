Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni gelişme...
Son zamanlardaki sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatılan Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU'NA HAVALE EDİLDİ
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
ÖZEL'LE BİRLİKTE İKİ İSİM DAHA VAR
"CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."