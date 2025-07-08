Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İyi Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.