Özgür Özel'in iddiaları sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Siyaset arenasında hareketli gün...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün "AK Parti kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, bekle" dediği dosyayı açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARI

Özel, "Mücahit Birinci denilen arkadaş gider. Murat Kapki'yle konuşur ve 31 Temmuz 2025 günü, 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dedi" ifadelerini kullandı.

Özel, Kapki'nin şikayet dilekçesini de paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in Mücahit Birinci ve Murat Kapki hakkındaki açıklamalarına dair Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında Mücahit Birinci ve Murat Kapki'nin görüşmeleri incelenecek.

"GEREKTİĞİNDE BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

14.08.2025 tarihinde bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya üzerinden edinilen bilgiler doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasında tutuklu şüphelilerden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirildiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddiaların araştırılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığını bildirmiştir.

Gelişmelerden ayrıca, gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel’in yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

TV100’de konuşa Tunç, "Bu şüpheli ile avukatı arasındaki konuşma, yargıyla ne alakası var?" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER SONUCU BEKLEMEK GEREKİR"

Hiç kimsenin bir başkasını itirafçı olmaya zorlayamayacağını vurgulayan Tunç, "Böyle bir şey söz konusu değil. İtirafçıların beyanları tek başına bir şey ifade etmeyebilir.

Ama o beyanlardan yola çıkarak başka delillere ulaşılmışsa hep beraber sonucu beklemek gerekir" diye konuştu.