Özgür Özel'in Kamer Genç'i rakılı anma videosu yeniden gündem oldu

CHP'de acı kayıplar art arda geldi. Evinin havuzunda elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten sonra CHP bugün de Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı uğurluyor.

Cenaze törenleri gündemdeyken CHP'nin 2016'da kaybettiği Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in 2020'deki mezarı başında anmasına ilişkin görüntüler yeniden dolaşıma girdi.

MEZAR BAŞINDA RAKI KADEHLERİ KALDIRILDI

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de defnedilen Genç'i anmak için 22 Ocak 2020'de bölgeye giden, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu CHP'li kafile önce basın mensuplarının takip ettiği anma törenini gerçekleştirdi.

Daha sonra kalabalığın ayrılmasıyla birlikte rakılar açıldı.

GÖRÜNTÜLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Veli Ağbaba gibi partinin önemli isimleriyle birlikte kadehlerini dolduran CHP'liler Genç'in kabri başında partili arkadaşlarının cep telefonu kameralarına poz verdi.

O dönem de hayli tepki çeken o görüntüler bugün yeniden dolaşıma girerken sosyal medyada da yeniden gündem oldu.