Özgür Özel'in söyledikleri yalan çıktı: Enver Aysever gerçekleri anlattı

Siyaset gündeminin merkezinde İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar var.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Sık sık ziyaretçileri ile görüşen İmamoğlu'nun geçtiğimiz aralık ayında "Sağcılar ahlaksızdır" sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Enver Aysever ile görüş alanında yaşadıklarına yönelik iddialar çok konuşuldu.

"BEN HIRSIZLARIN ELİNİ SIKMAM"

Sabah Yazarı Mahmut Övür kaleme aldığı yazıda, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevine yeni gelen Aysever’e geçmiş olsun dileğinde bulunmak istediğini Aysever’in, İmamoğlu’nun uzattığı eli “Çek kirli elini, hırsızların elini sıkmam” diyerek geri çevirdiğini ileri sürdü.

"NE BİÇİM KONUŞUYORSUN LAN"

Övür yazısında olayı ayrıntılandırdı.

Aysever'e sinirlenen İmamoğlu'nun "Ne biçim konuşuyorsun lan?" dediğini, Aysever'in de aynı tonda "O biçim konuşuyorum lan." sözlerini kullandığını iddia etti.

Gündemde büyük yankı uyandıran bu yazıdan sonra İmamoğlu'nun avukatları dahil birçok CHP'li isim yazıyı yalanladı. Art arda gelen yalanlama açıklamalarına karşın Aysever açıklama yapmadı.

"HIRSIZLARI KURTARMAYI BIRAK"

Övür, Aysever'in bir süre sonra kendisini ziyarete gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de "Mesele parti meselesi değil, ülke ve vatan meselesi... Sen ülke gündeminden kopup siyasetini sadece hırsızları cezaevinden kurtarmaya yönelik olarak yapamazsın, bu kafayla gidersen korkarım ki senle yer değiştireceğiz..." dediğini ileri sürdü.

"AYSEVER, SESSİZLİĞİNİ KORUDU"

Bu yazı da CHP'lilerin yalanlama yarışına girdiği bir sürece evrilirken Enver Aysever'den herhangi bir açıklama genledi.

Ta ki Özgür Özel, İstanbul’da Çekmeköy'de düzenlediği mitingde konuyu gündeme getirene kadar.

"ÖZGÜR ÖZEL: BİR KELİMESİ BİLE DOĞRU DEĞİL"

Özel, Aysever’in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ve kendisiyle olan konuşmalar hakkındaki iddiaları yalanladı.

Özel, "Yok efendim Silivri’de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş. Doğrusunu herkesten dinledik, zaten mümkün değil metrelerce öteden. Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir karış yalan yazdı, bir kelimesi doğru değil. Şimdi bu uçak yalanından ne haysiyet cellatlıkları yaptılar." dedi.

AYSEVER TÜM İDDİALARI DOĞRULADI

Aysever, Özel'in miting otobüsü üzerinden gelen bu yalanlamasından sonra sessizliğini bozdu.

Avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yapan Aysever, Övür'ün tüm iddialarını doğruladı.

Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz'ın yaptığı açıklamada Aysever şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim Sayın Enver Aysever’in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.

"EKREM'E DE ÖZGÜR'E DE O SÖZLERİ SÖYLEDİM"

Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam”ifadesini kullandığını, Ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel’e hitaben "Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir.

"ÜLKESİNİ SOYANLARLA SEVENLERİN KAVGASI"

Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur.

Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır.

Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır.

"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ"

Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk’ün mirasıdır.

Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, “olmamış” diyerek korunamaz. Müvekkilim, söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır."

CHP'DE SESSİZLİK

Aysever, günlerdir kamuoyunda gerçekliği tartışma konusu olan iddiaları doğrularken bu kez CHP sessizliğe büründü.

Ne Özgür Özel ne de başka bir partili, Aysever'in açıklamasından sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.