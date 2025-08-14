Özlem Çerçioğlu AK Parti'de: İlk kare yayımlandı

Siyasette hareketli dakikalar yaşanıyor...

Türk siyasetinin önemli günlerden geçtiği şu sıralarda, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar sonrası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de dün İmamoğlu'nu ziyareti sonrası Silivri'de yaptığı açıklamada, bu katılımı doğrulamıştı.

3 BELEDİYE BAŞKANI VE ÇERÇİOĞLU'NDAN İSTİFA KARARI

X hesabı üzerinden açıklama yapan Özlem Çerçioğlu, 3 belediye başkanı ile birlikte CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve sessizliğini de bozmuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." diyen Çerçioğlu, "Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesinde bulunmuştu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'ye yeni katılımlar olacağını söylemiş ve gençlere dönerek, "Aydın burada mı Aydın?" demişti.

PARTİDEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Partiden istifa eden 3 Belediye Başkanları ise şöyle; Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ BİNASINDA

CHP'den istifa ettiğini duyuran ve AK Parti'ye katılması beklenen Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasına geldi.

İLK KARE

Geçtiğimiz dakikalarda ise beklenen kare geldi...

Çerçioğlu'nun AK Parti binasından ilk fotoğrafı yayımlandı.