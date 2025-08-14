Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye resmen katıldı

AK Parti, siyasetteki 24'üncü yılını büyük bir iftiharla kutluyor...

Bu kapsamda AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı düzenlendi.

Düzenlenen törenle AK Parti'ye resmen katılan Özlem Çerçioğlu, burada kısa bir açıklamada bulundu.

Açıklamalarında "Alnım ak, başım dik" vurgusu yapan Çerçioğlu'nun, "Gerekirse yaşadıklarımı tek tek anlatırım." şeklindeki ifadeleri ise dikkat çekti.

"AK PARTİ ÇATISI ALTINDA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Çerçioğlu'nun burada yaptığı açıklamalar şöyle:

Gerekirse yaşadıklarımı tek tek anlatırım. Benim tek derdim var o da Aydın'a hizmet etmek. AK Parti çatısı altında hizmet etmeye devam edeceğim.



Sayın Cumhurbaşkanım sizin de bildiğiniz gibi Aydın birinci deprem bölgesi, bundan sonra sizin desteğinizle kentsel dönüşüm projesi başlatmak istiyorum

ROZETİ TAKILDI

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, resmen AK Parti'ye geçti...

Çerçioğlu'na düzenlenen törende parti rozeti takıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇERÇİOĞLU'NU SAVUNDU

AK Parti'nin 24. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu'na tepki gösteren CHP'li isimlere yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyoruz" dedi.

3 BELEDİYE BAŞKANI VE ÇERÇİOĞLU'NDAN İSTİFA KARARI

X hesabı üzerinden açıklama yapan Özlem Çerçioğlu, 3 belediye başkanı ile birlikte CHP'den istifa ettiğini duyurmuş ve sessizliğini de bozmuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." diyen Çerçioğlu, "Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum." ifadesinde bulunmuştu.

PARTİDEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

Partiden istifa eden 3 Belediye Başkanları ise şöyle; Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya.