Özlem Çerçioğlu ile birlikte 3 ilçe başkanı da AK Parti'ye geçecek

Türkiye güne siyaset kulislerindeki bomba gibi bir haberle başladı...

CHP'nin içinden kaynadığı şaibeli kurultay süreci, genel başkanlık kavgası ve yolsuzluk soruşturmaları istifaları da beraberinde getiriyor.

TOPUKLU EFE CHP'DEN İSTİFA EDİYOR

Bu kapsamda CHP'lilerin 'Topuklu efe' diyerek sahiplendiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, istifa ediyor.

AK PARTİ'YE GEÇECEK

Kulislerde konuşulan iddialara göre Çerçioğlu, AK Parti'ye geçecek.

Gündemde bomba etkisi yapan haberi, CHP'li isimler de doğruladı.

İddialarla ilgili konuşan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çerçioğlu'na ulaşamadıklarını, bu durumun iddiaları doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

CHP'liler, Çerçioğlu'nun telefonun kapalı olduğunu belirtti.

3 İLÇE BAŞKANI DA ÇERÇİOĞLU'NA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çerçioğlu'na 14 Ağustos'ta (yarın) yapılacak AK Parti grup toplantısında rozet takması bekleniyor.

Diğer yandan Çerçioğlu, AK Parti'ye yalnız geçmiyor. Topuklu Efe ile birlikte CHP'li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanları da AK Parti'ye geçecek.