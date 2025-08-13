Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 3 ilçe belediye başkanı AK Parti yolunda

Cumhuriyet Halk Partisi, şu sıralar belediyelerine yapılan yolsuzluk operasyonlarıyla gündemde...

Birçok belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alınırken, bir belediye ise AK Parti'ye geçmeye hazırlanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar Belediye Başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddiası gündeme geldi.

İDDİALARI CHP'Lİ VEKİL DOĞRULADI

Ankara kulisleri bu iddiayla hareketlenirken Çerçioğlu, herhangi bir açıklama yapmadı.

İddialarla ilgili CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sözcü TV'ye konuştu.

İddiaları doğrulayan Bülbül, Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılması beklenirken, rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.