Özlem Çerçioğlu ilk kez tv100'e konuştu: Cumhurbaşkanımıza zaten yakındım

Siyasette transferler sürüyor...

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa etti.

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'nun istifa kararının arkasında "genel merkezin rant odaklı talepleri" olduğu ortaya çıktı.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Çerçioğlu, yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadığını belirterek "Alnım ak, başım dik." dedi.

Çerçioğlu'na AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İLK KEZ tv100’E KONUŞTU

Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye geçişinin ardından Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Sinan Burhan’a açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA ZATEN YAKINDIM"

"Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim" diyen Çerçioğlu, "Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti içerisinde çok sıcak bir şekilde karşılandığını belirten Çerçioğlu, gelinen noktada CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirtti.

"CHP’DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL"

Özlem Çerçioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki. Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.

"AYDINLILARIN ÖZLEM BAŞKANIYIM"