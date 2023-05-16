Özlem Gürses, seçim gecesi CHP'de neler olduğunu özetledi: Kılıçdaroğlu'nun öfkesi fazla Gazeteci Özlem Gürses, CHP'nin seçim gecesini özletleyerek, "Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü" dedi.

14 Mayıs seçimlerinde CHP'nin sisteminin çökmesi olay odu.

CHP'nin sistemi çökerken, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ise sık sık çıkıp açıklama yaptı.

İkili yaptıkları açıklamada sıklıkla kazandıklarını söyledi ve Anadolu Ajansı'nın verilerinin yalan olduğunu iddia etti.

Seçim sonra açıklama yapan ANKA, Anadolu Ajansı'ndan gelen verilerin aslında doğru olduğunu teyit etti.

Durum böyle olunca, CHP'ye gönül verenler de o gece neler olduğunu pek anlayamadı.

Gazeteci Özlem Gürses, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların perde arkasını katıldığı yayında anlattı.

Farklı yerlerden gelen veri akışının birbirinden çok farklı olduğunu belirten Gürses, bu durumun karmaşa yarattığını söyledi.

Seçim günü CHP'de olanları anlattı

Özlem Gürses yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Öyle bir karmaşa oluştu ki, öyle farklı veriler akmaya başladı ki... Hangisinin doğru ve güvenilir olduğu bilinemedi. Anka'dan bir veri geliyor, muhabir ağı var. Hepsi birbirinden farklı olmaya başlayınca onlar da güvenilir verinin ne olduğuyla ilgili kafa karışıklığı yaşadı. O nedenle gece boyunca hazırlanmış olan muazzam bir basın operasyonu ve iletişim stratejisi kurmuşlardı.

Planlar tutmadı

2 gece önce yapılan toplandıda 'Bütün gece boyunca seçmenimizi bilgilendireceğiz' demişlerdi. Çünkü AA'nın veri manipülasyonunu biliyorlardı, psikolojik mobbingi biliyorlardı. Bir sahne kurulmuştu, bazen Kemal Bey, bazen Akşener, bazen İmamoğlu ve Yavaş yarım saatte bir, saatte bir veri paylaşacaklardı. Manipülasyonun önünü almak üzere bir iletişim stratejisi kurgulanmıştı. Eldeki veriler karmaşık bir sisteme dönünce, güvenilir bir veri olmayınca iletişim stratejisi çöktü.

Farkındaysanız İmamoğlu ve Yavaş ilk çıktığında şaşkındı gergindi. Kılıçdaroğlu da öfkeliydi, kızgındı, hayal kırıklığına uğramıştı. İstersen Erdoğan'ı yüzde 100'den başlat. 49.5 kaç saat sürerse sürsün ortaya çıkıyor. Temel mesela sandıklardaki psikolojiyi ve seçmenin psikolojisini tutmak üzerineydi. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun hayal kırıklığı ve öfkesi seçim sonuçlarından daha fazla. Gecenin kurgusunun akamete uğramasıyla ilgili bir öfkeydi"