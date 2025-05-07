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Pakistan'da gazeteler Hindistan'ın saldırılarını manşet yaptı

Pakistan'da gazeteler Hindistan'ın saldırılarını manşet yaptı Hindistan'ın Pakistan'a yönelik gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucu iki ülke arasındaki gerilim artarken 26 sivilin de hayatını kaybettiği duyuruldu.