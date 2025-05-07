Pakistan'da gazeteler Hindistan'ın saldırılarını manşet yaptı

AA
Dünya, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilime odaklandı.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik füze saldırıları düzenlediğini duyurdu.
26 CAN KAYBI OLDUĞU AÇIKLANDI
Açıklamada, saldırıların 3 farklı bölgeden gerçekleştirildiği belirtildi.
Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 26 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 46 kişinin yaralandığını bildirdi.
SALDIRILARI GAZETELERDEN OKUDULAR
Keşmir'deki askeri operasyon, Pakistan medyasının gündeminde yer alıyor.
Gazeteler Hindistan'ın saldırılarını manşet yaptı.
Karaçi kentinde halk, saldırıları gazetelerden takip etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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