Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedrali'nde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Katolik Kilisesi'nde mayıs ayındaki Papalık Seçimi'nde seçilen Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi 27 Kasım'da başlamıştı.

Ankara ve Bursa'nın İznik ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulunan Papa, geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi.

PAPA 14'ÜNCÜ LEO KUMKAPI'DA

Papa 14'üncü Leo'nun İstanbul temasları devam ediyor.

Papa bu kapsamda; Fatih ilçesinde bulunana Kumkapı'da Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" gerçekleştirdi.

Katedrale "dua ziyareti" gerçekleştiren Papa 14. Leo'ya Ermeni Patriği Sahak 2. Maşalyan eşlik etti. Papa ve Maşalyan, insanlığın geleceği için birlikte dua etti.

Dua töreninin ardından Maşalyan, Papa'ya hediyeler takdim etti. Programın ardından Papa Leo, katedralden ayrıldı.

FENER'DE AYİN

Papa'nın buradaki ziyareti sonrası Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti.

Papa 14'üncü Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde anma yortusuna katıldı.

İstanbul ziyaretlerini bugün tamamlayan Papa 14'üncü Leo, öğleden sonra Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla gezisinin ikinci ayağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gidecek.

PAPA'NI TÜRKİYE TEMASLARI

Papa 14. Leo'nun, Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan ilk dış gezisi 27 Kasım'da başladı.

Papa 14. Leo'nun, başkent Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir oldu.

Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup Anıtkabir özel defterini imzalayan Papa, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

CUMURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı.

Törende Vatikan'ın milli marşı ve İstiklal Marşı okundu, ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

İZNİK'E GELDİ

Papa 14’üncü Leo, Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil’in 1700’üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa’nın İznik ilçesine geldi.

SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Aynı gün akşam saatlerinde yeniden İstanbul'a gelen Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni geldi.

Papa 14. Leo'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel ile cami görevlileri eşlik etti.

Sultanahmet Camisi müezzini Aşgın Musa Tunca, Papa 14. Leo'ya cami hakkında bilgi verdi.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN 5. PAPA

Papa 14. Leo, bu ziyareti ile Türkiye'ye gelen 5. Papa oldu.

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

PAPA'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ NEDEN ÖNEMLİ?

Hristiyanlık tarihinde 21 ekümenik konsil vardır; ancak ilk ve yedinci konsilin ikisi de İznik’te yapılmıştır.

Bugün hala tüm Katolik, Ortodoks ve pek çok Protestan kilisesinin her ayinde okuduğu İznik İnanç Bildirisi (Credo) burada yazılmıştır.

Katolik Kilisesi, İznik’i Hristiyanlığın saf halinin şekillendiği yer olarak görür.

İZNİK ZİYARETLERİ

İznik bugün sadece tarihî bir şehir değil, Hristiyanlar için teolojik bir hac mekânı sayılır.

Özellikle; Ayasofya (Orhan Camii), İznik surları ve Antik tiyatro turistik ve dini olarak önem taşır.

Pek çok Katolik ve Ortodoks grup İznik’e hac turları düzenler.

PAPA NEDEN İZNİK'E GELİYOR

Papa 14. Leo’nun ziyaretinin ardında yalnızca tarihi bir anma değil, birlik mesajı var.

Katolik ve Ortodoks dünyası arasındaki yüzyıllardır süren ayrılıklara rağmen iki taraf da İznik konsillerini ortak temel olarak kabul ediyor.

Papa'nın İznik ziyareti; Doğu- Batı kiliseleri arasında köprü kurmak, Hristiyan aleminin ortak mirasına dikkat çekmek, İnanç köklerini hatırlatma çağrısı yapmak ve Kültürel ve dinî turizmi canlandırma amaçlarını taşıyor.