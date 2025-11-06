Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti programı netleşti Papa 14. Leo, 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan bir apostolik ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaretin en önemli duraklarından biri, Hristiyanlık tarihinde büyük öneme sahip olan İznik olacak. Papa, burada 1700 yıl önce toplanan Birinci İznik Konsili'nin yıldönümünde dua edecek.

Göster Hızlı Özet Papa 14. Leo, 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'a bir apostolik ziyarette bulunacak.

İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünde dua edecek ve İstanbul'da halka açık ayin yapacak.

Ankara, İstanbul ve İznik'te çeşitli etkinliklere katılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla Türkiye'ye geliyor. 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan bir apostolik ziyaret gerçekleştirecek Papa'nın İstanbul'da ilk defa halka açık ayin yapması bekleniyor. İLK DURAK BAŞKENT ANKARA Papa 14. Leo 27 Kasım'da ilk durağı başkent Ankara olacak. Papa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek, sivil toplum ve diplomatik temsilcilerle buluşacak. PAPA İZNİK'E GEÇECEK Ankara'dan İstanbul'a gelecek olan Papa, Kutsal Ruh Katedrali'nde ruhani görevlilerle buluşacak, yaşlılar yurdunu ziyaret edecek. Papa daha sonra helikopterle İznik'e geçecek. İSTANBUL'DA BİR DİZİ GÖRÜŞME VE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK Aziz Neophytos Bazilikası kazı alanında ekümenik duaya katılacak. Papa daha sonra tekrar İstanbul'a dönerek, piskoposlarla özel görüşme yapacak, Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyan cemaat liderleriyle buluşacak, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak. Papa son olarak Volkswagen Arena'da halka açık ayine katılacak. Gündem Haberleri Yılmaz Tunç: 2002 yılında bin 231 olan noterlik sayısını 2 bin 385'e yükselttik

Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Gaziantep'te, tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle markete vurulan mühür haklı bulundu