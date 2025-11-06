Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti programı netleşti

- Papa 14. Leo, 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'a bir apostolik ziyarette bulunacak.
- İznik'te Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıldönümünde dua edecek ve İstanbul'da halka açık ayin yapacak.
- Ankara, İstanbul ve İznik'te çeşitli etkinliklere katılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, İznik Konsili'nin 1700. yılı dolayısıyla Türkiye'ye geliyor.
27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan'ı kapsayan bir apostolik ziyaret gerçekleştirecek Papa'nın İstanbul'da ilk defa halka açık ayin yapması bekleniyor.
İLK DURAK BAŞKENT ANKARA
Papa 14. Leo 27 Kasım'da ilk durağı başkent Ankara olacak.
Papa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek, sivil toplum ve diplomatik temsilcilerle buluşacak.
PAPA İZNİK'E GEÇECEK
Ankara'dan İstanbul'a gelecek olan Papa, Kutsal Ruh Katedrali'nde ruhani görevlilerle buluşacak, yaşlılar yurdunu ziyaret edecek.
Papa daha sonra helikopterle İznik'e geçecek.
İSTANBUL'DA BİR DİZİ GÖRÜŞME VE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK
Aziz Neophytos Bazilikası kazı alanında ekümenik duaya katılacak.
Papa daha sonra tekrar İstanbul'a dönerek, piskoposlarla özel görüşme yapacak, Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyan cemaat liderleriyle buluşacak, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak.
Papa son olarak Volkswagen Arena'da halka açık ayine katılacak.