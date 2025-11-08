Vedat Işıkhan: Parfüm deposu yangınında kimin ihmali varsa adalet önünde hesap verecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da, henüz bilinmeyen sebeple 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı.

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

İŞÇİLER SİGORTASIZ MI ÇALIŞTIRILIYORDU?

Vefat eden işçilerin kimlikleri netleşti. Dilovası'nda bulunan fabrikada hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk yaşta olması, sigortasız çalıştırılmaları iddiasına neden oldu.

Dilovası’nda alevlere teslim olan üretim tesisinde yaşamını yitirenlerin tamamının kadın olduğu anlaşıldı. Hayatını kaybedenler arasında 16 ve 17 yaşlarında iki çocuk işçi de bulunuyordu.

Ayrıca söz konusu işletmenin, daha önce CİMER’e şikayet edildiği ve şikayette, kadın işçilerin tehdit edildiği ile günlük sadece 70 liraya çalıştırıldıkları iddia edilmişti.

"BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"

Kocaeli'ndeki parfüm de deposundaki yangınla ilgili olarak basına, olay yerinde açıklama yapan Bakan Vedat Işıkhan, "Bugün Kocaeli Dilovası’nda meydana gelen elim olayın derin üzüntüsü içerindeyiz. Sabah saat 09.05 sularında Mimar Sinan Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde, bildiğiniz gibi bir patlama ve ardından da yangın meydana geldi. Patlamada 6 emekçi kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 7 kardeşimiz de yaralanmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaşanan elim olay nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." diyerek konuyla ilgili başmüfettiş görevlendirildiğini ve süreci takip ettiklerini belirtti.

"GEREKLİ İNCELEMELERİ BAŞLATTIK"

Vedat Işıkhan, meydana gelen yangına ilişkin başmüfettiş görevlendirildiğini ve süreci takip ettiklerini bildirerek, “Bakanlığımız ve Sosyal Güvenlik Kurumumuz, başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz olay yerine hemen hızlı şekilde intikal etmiştir. Olayın nedeni, sorumluları ve ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Sayın Başsavcılığımızın koordinatörlüğünde başmüfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gerekli incelemeleri, gözetlemelerini, raporlarını tutmaya başladılar. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanların hesap vermesi için de Bakanlık olarak da ben de takipçisi olacağız.

"İHMALİ OLANLARLA İLGİLİ İŞLEM YAPILACAK"

Müfettişlerimiz, başmüfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali, kusuru varsa adalet önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Kimin ihmali, kusuru varsa bu konuda gerekli işlem yapılacaktır. Kimin ihmali varsa adalet önünde hesap verecek." dedi.

"GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPACAĞIZ"

Sağlık Bakanlığı ile koordine ederek yaralıların durumuna müdahale etmeye gayret göstereceklerini anlatan Işıkhan, "Buradaki gerekli denetimler teftişler tamamlandıktan sonra da kimin ihmali kusuru varsa bu konuda gerekli müdahaleyi yapacağımızı özellikle kamuoyuna ifade etmek istiyorum." dedi.

Işıkhan, AFAD ve itfaiye ekiplerin olaya zamanında müdahale ettiğine değinerek, olayda 6 emekçinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını yineledi.

İDDİALARI YANITLADI

Bir basın mensubun "İşletmede kayıt dışı çalıştırılanlar olduğu yönünde iddialar var, bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:

Sizin gibi diğer basın mensubu arkadaşlarımızın da soruları, iddiaları olabilir. Gelen tüm bu iddiaları biz kaydediyoruz. Müfettişlerimiz, başmüfettişlerimiz büyük bir titizlikle olayın üzerine gidiyorlar. Kimin ihmali, kusuru varsa adalet önünde hesap vermesi için gerekli süreci başlattık. Olayın nedeni ve sorumluları hakkında da gerekli incelemelerin yapılması için de başmüfettişimize görev ve talimat verdim. Burada Başsavcılığımız aracılığıyla da bu işi koordineli şekilde sürdüreceğiz.

"BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Kocaeli'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı depo yangınına ilişkin soruşturmanın başlatıldığını bildirerek şu bilgileri verdi:

Kocaeli Dilovası'nda bulunan bir parfüm deposunda meydana gelen yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet başsavcılığımızla adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatıldı. Bir Cumhuriyet başsavcı vekili, 2 Cumhuriyet Savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra olayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.