Kocaeli'deki yangında hayatını kaybeden 6 kadının kimlikleri açıklandı

Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli olurken olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 14:08
  • Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kadın hayatını kaybetti.
  • Yangında 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı ve hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı.
  • Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde facia... 

Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da, 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler, iş yerinin yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında hayatını kaybeden kişilerin isimlerine ulaşıldı. Yangında; Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Nisa Taşdemir, Esma Gigan ve Hanım Gülekin'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

