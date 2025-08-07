Parfüm dolandırıcısı sert kayaya çarptı: Motorcu cevabı yapıştırdı

Yılların eskitemediği bir dolandırıcılık yöntemi...

Sahte parfümü, Duty Free diye yutturmaya çalışmak.

HAVALİMANINDA ÇALIŞIYORUM YALANI

Yaya trafiğinin yoğun olduğu yerlerde hatta alışveriş merkezi (AVM) otoparklarında vatandaşın karşısına çıkan bu dolandırıcılar, 'havalimanında kendilerine hediye verildiği' yalanıyla vatandaşları kandırmaya çalışıyor.

Daha uygun fiyat ile bu ürüne ulaştığını düşünen vatandaş ise, sahte ve sağlığa zararlı parfüme para ödemiş oluyor.

MOTORCUYU HEDEF ALDI

Dolandırıcılar vatandaşı ikna edebilmek için farklı yollara da başvuruyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda dolum yapan motosiklet sürücüsünün yanına bir araba yanaştı.

MOTORCU CEVABI YAPIŞTIRDI

Camını açıp "Havalimanında çalışıyorum" diyen dolandırıcıya, motosiklet sürücüsü "Ben seni bildim, sen şey değil misin ben havalimanında çalışıyorum bize prim olarak parfüm veriyorlar benzin almam lazım o yüzden bedava niyetine veriyorum sen kişisin" yanıtını verdi.

Bu cevap karşısında neye uğradığını şaşıran parfüm dolandırıcısı, "Kardeşim iyi de böyle olmadı ki şimdi, elimizde kaldı" dedi.

"BENİM BAŞKA DOLANDIRICIM VAR"

Yakup Eraslan'ın paylaştığı görüntülerde motosiklet sürücüsü ise, "Benim başka dolandırıcım var, sağ ol" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM OLDU

Olay, motosikletin üzerinde bulunan kameraya yansırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BİREBİR AYNI GÖRÜNÜYOR

Piyasadaki satış fiyatlarının çok altında satılan sahte parfümler çoğunlukla merdiven altı depolarda üretiliyor.

Gerçeğini aratmayacak şekilde paketlemesi yapılan ürünler için en ince detaylar bile titizlikle kopyalanmış. Koku her ne kadar benzer olsa da etkisi çok zayıf.

Ayrıca insan sağlığına zararlı olma ihtimali çok yüksek. Gerçek bir parfümün etkisi gün boyu sürerken bu ürünlerin etkisi en fazla 1 saat sürüyor.

Kullanıcıların sağlığını ciddi derecede tehdit eden bu ürünlerin üzerinde orijinal ürünlerdeki gibi barkod da bulunuyor.

Akıllı telefonlarınız aracılığı ile bu barkodları okuttuğunuzda ürünün sahte olduğu anlaşılıyor. Ancak ürünü satın alan kişi için iş işten geçmiş oluyor.