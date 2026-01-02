İbrahim Tatlıses'ten tartışmalı ziyaret: Galip Öztürk'ün evine gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündem olan fotoğraf karesi...

İbrahim Tatlıses, Türkiye’de yargılandığı bir cinayet davası sonucunda müebbet hapis cezası aldıktan sonra Gürcistan’a kaçan Metro Turizm’in kurucusu Galip Öztürk'ün evine gitti.

Kuvvet Köseoğlu cinayetindeki müebbet cezası nedeniyle 2018 yılında Gürcistan'a kaçan Öztürk’ün yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.

FOTOĞRAF KARESİ PAYLAŞTI

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından Öztürk'ü Batum'daki evinde ziyaret ettiği ana ait fotoğraf paylaştı.

Tatlıses, paylaştığı fotoğrafa "Galip Öztürk kardeşimi Batum’da evinde ziyaret ettim... Çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah." notunu düştü.

ÇOCUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hakkında kırmızı bültenle arama olan Öztürk ile Tatlıses'in fotoğrafında bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise çocuklardı. 20 tane çocuğun olduğu fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.

KAÇ ÇOCUĞU VAR

Galip Öztürk’ün çocuk sayısına ilişkin bilgiler kaynaklara göre farklılık gösteriyor. Öztürk’ün, ilk eşi Hülya Öztürk ile yaptığı evlilikten 4 kız ve 1 erkek olmak üzere toplam 5 çocuğu bulunduğu ifade edildi.

Ancak bazı kaynaklarda bu sayı 4 kız ve 4 erkek olmak üzere 8 çocuk şeklinde yer alıyor.

Öztürk’ün, Gürcistan’da evlendiği ikinci eşi Rus asıllı Kristina Öztürk ile taşıyıcı annelik yöntemiyle çok sayıda çocuk sahibi olduğu belirtildi.

Bu çocukların biyolojik olarak Galip Öztürk’e ait olduğu, embriyoların Öztürk’ün spermi ile Kristina Öztürk’ün yumurtalarından oluşturulduğu aktarıldı.

8 BİN İLA 24 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞEN ÖDEME

2021–2023 yılları arasında yayınlanan haberlerde çocuk sayısının 10 ile 22 arasında değiştiği ifade edilirken, Kristina Öztürk’ün açıklamalarına göre çiftin hedefinin 105 çocuk sahibi olmak olduğu dile getiriliyor.

Taşıyıcı annelere ise her doğum için 8 bin ila 24 bin euro arasında ödeme yapıldığı belirtiliyor.

GALİP ÖZTÜRK HANGİ SUÇTAN ARANIYOR?

Metro Turizm'in kurucusu iş insanı Galip Öztürk, 1996 yılında İstanbul Beyoğlu'nda işlenen Kuvvet Köseoğlu cinayetinin azmettiricisi olarak yargılandığı davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay'ın kararı onamasının ardından cezasının infazı için teslim olması gereken Öztürk, yurt dışına kaçarak firari duruma düştü.

Türkiye'nin talebi üzerine Interpol, Öztürk hakkında kırmızı bülten çıkardı.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

2018'de cezası kesinleşince cezaevine girmesi gereken Öztürk, Türkiye'yi terk etti.

Kaçışının ardından Gürcistan'ın Batum kentinde olduğu tespit edilen Öztürk, burada AVM ve otel yatırımları bulunduğu ifade ediliyor.