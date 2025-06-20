Paşinyan bugün İstanbul'a geliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün Türkiye'de olacak.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı İstanbul'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ağırlayacak.

Paşinyan son olarak, Haziran 2023’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama törenine katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret etmişti.

"BU TARİHİ BİR ZİYARET"

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmede bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak" dedi.

KRİTİK BİR DÖNEMEÇ

Ziyaret, Türkiye ile Ermenistan arasında 2022'den bu yana süren normalleşme sürecinin kritik bir dönemece ulaştığını gösteriyor.

İsrail-İran savaşı ve Dağlık Karabağ sonrası değişen dengeler çerçevesinde Ermenistan'ın Türkiye ile doğrudan temas kurması, Kafkasya'daki jeopolitik tabloyu yeniden şekillendirebilir.