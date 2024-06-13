Pedro Sanchez: Bütün Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz Filistin'i yakın zamanda ülke olarak tanıyan İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, tüm avrupa ülkelerini kendilerine katılmaya çağırdı.

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AA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İlk sözü alan Sanchez, iki ülke arasındaki ilişkinin 'mükemmelliğine' dikkat çekti.

"Türkiye AB arasındaki yapıcı rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz"

Ekonomik ilişkilere değinen Sanchez "İşbirliğini 25 milyar euro'ya çıkarmaya kararlıyız. Türkiye'de faaliyet gösteren 700'den fazla şirket var. İki ülke NATO altında uçaksavar bataryası bulunduruyor. Türkiye AB arasındaki yapıcı rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.

Göçler, stratejik konularda diyalogun yeniden başlaması için tekliflerde bulunduk. İspanya bu iletişimin gelişmesini teşvik etti. İki ülke de barışa odaklı çalışmaya devam edecek." dedi.

"Avrupa ülkelerini Filistin'i tanımaya çağırıyoruz"

Açıklamaların ardınan soru-cevap faslına geçildi.

Pedro Sanchez, kendisine yöneltilen, "İsrail’in 8 aydır Gazze’deki soykırımına Batı dünyası sessiz kalırken siz Filistin devletini tanıdınız. Özellikle Avrupalı mevkidaşlarınızdan tepki aldınız mı? Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) her fırsatta dünyaya Filistin’in tanınması için çağrı yapıyor, bu ülkelerin sayısının artması için Türkiye ile işbirliği yapar mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Filistin'in tanınmasının bölgede kalıcı barışın sağlanması için tek çözüm yolu olduğunu ifade eden Sanchez, Norveç ve İrlanda ile Filistin devletini tanıma kararı aldıklarını, sonrasında Slovenya'nın kendilerine katıldığını hatırlatarak, "Diğer Avrupa ülkelerine de Filistin'i tanımaları çağrısında bulunuyoruz, tek çıkış yolu bu. Uluslararası camianın da bu konuda adım atması gerekiyor." dedi.

Sanchez, Türkiye ile Gazze konusunda aynı fikirlere sahip olduklarını ve işbirliğine devam edeceklerini kaydederek, "(Gazze’de) Kan dökülmesini durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Sayın Erdoğan da aynı şeyi yapıyor, aynı yönde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)