Pelin Batu: Gazze için her gün ağlıyorum

Ensonhaber Yazarı Adem Metan, YouTube üzerinde yaptığı başarılı yayınlarına devam ediyor.

Her camiadan birbirinden farklı konukları ağırlayan ve gündem damga vuran röportajlara imza atan Metan, "Peki Sonra"nın yeni fragmanını yayınladı.

Metan bu kez, Pelin Batu'yu konuk ediyor.

Röportajın tamamı 16 Ekim'de yayınlanacak ancak fragmanda Pelin Batu'nun Gazze için söylediği sözler, şimdiden gündem oldu.

Gazze için her gün ağladığını söyleyen Batu, şöyle konuştu;

"KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM"

"Gazze için her gün ağlıyorum. Her gün ağlıyorum. Kendimi suçlu hissediyorum. Aç kalan bebeklere, kafasından, kulağından, midesinden vurulan sniperlarla çocuklara... Ekmek, yemek almak için sırada bekleyenlere...

"20 MİLYON ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ"

Bunlara tanıklık edip, 2. Dünya Savaşı'ndan beri belki de dünyada görüşmemiş bir soykırımı birebir canlı yayında izleyip, bir şey yapamamak beni bir insan olarak utandırıyor.

Gerçekten insanlık adına utanıyorum. Batı'nın ikiyüzlülüğünden midem bulanıyor. Yok ettiler ya, şu anda 20 milyona yakın çocuk öldürülmüş vaziyette.

"BUNA KARŞI ÇIKMAYAN İNSAN DEĞİLDİR"

Çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğü, hastanelerin yerle bir edildiği, okulların tuz buz edildiği bir yerde buna karşı çıkmazsa insan değildir diye düşünüyorum.

Birebir soykırıma tanıklık eden bizler susuyorsak, hiçbir şey yapmıyorsak bence insan değiliz."