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Kahraman Türk askeri, sınır ötesinde Türkiye'ye gelebilecek saldırıları önlemeye devam ediyor.
Bu kapsamda Pençe-Kilit Operasyonu ile temizlenen bölgede Mehmetçik'in saha kontrolü sürüyor.
4 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
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