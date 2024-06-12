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Kahraman Türk askeri, sınır ötesinde Türkiye'ye gelebilecek saldırıları önlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Pençe-Kilit Operasyonu ile temizlenen bölgede Mehmetçik'in saha kontrolü sürüyor.

4 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.