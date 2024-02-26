Pençe-Kilit şehidinin ailesine tamamlanan konutları teslim edildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi 1 ayda inşası tamamlanan yeni evlerine yerleşti.

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İHA

Türkiye ocak ayında acı bir haberle sarsıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında 9 vatan evladı toprağa düştü.

O şehitlerden biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'di.

Bir yandan Türkiye bu acıyı yaşarken bir yandan da Kahramanmaraş'lı depremzede şehidin ailesinin çadırda kaldığı ortaya çıktı.

Bayrak asılan çadır görüntüsü Türkiye'yi sarstı

Şehadet haberinden sonra çadıra asılan Türk bayrağı görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturdu.

Olayın hemen ardından devlet tüm imkanları ile harekete geçti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aileye bir ay içerisinde ev teslimi yapılacağını duyurmuştu.

O gün geldi...

Tamamlanan ev şehidin ailesine teslim edildi

Özhaseki, bir dizi gezi ve inceleme için depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi.

Özhaseki'nin ilk programı yaklaşık bir ay önce şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi oldu.

Bakan Özhaseki 1 ayda tamamlanan deprem köy evini şehidin ailesine teslim edildi.

"Onlar hepimizin şehidi"

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Özhaseki, "Bundan bir ay kadar önce şehidimizin ailesine ev yapıp teslim edeceğiz diye söz vermiştik. Tüm kamuoyuna duyurduğumuz evi yapıp teslim ettik. Ama genelle ilgili 4 bin 333 köyümüzde hasar var. Kiminde 80, kiminde 200, kiminde daha fazla ev hasar gördü. Eğer mekanları ve zemin uygunsa, çok rahat hareket edebiliyoruz. Ama altından fay geçmiş ve sıkıntılar varsa, uygun bir zemin bulunamıyorsa o zaman çevrede sağlam zeminler yer arıyoruz bu da biraz zaman alıyor. Bu köy de onlardan birisi" dedi.

Şehitlere rahmet dileyen Bakan Özhaseki, "Burada 100’den fazla köy evleri başlandı ve inşaatlar devam ediyor. 6-8 ay içerisinde buradaki konutlarımızı da yapıp teslim ederiz. Şehit ailemizin biraz daha hassasiyetinden dolayı bir an önce buraya öncelik verip birkaç evi bitirmiş olduk. Güle güle otursunlar tabi, yapılan hiçbir çalışma şehidimizin dökülen bir damlasının karşılığı bile olamaz bunun farkındayız. Onlar hepimizin şehidi, en azından biz de geride kalan ailelerini yalnız bırakmamak ve unutulmamak için buradayız. Şehidimize Allah rahmet eylesin, ailemizin başı sağ olsun" diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)