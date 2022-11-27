Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit harekatının başından itibaren 480 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terörle mücadele, gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde sürdürülen başarılı operasyonlarla kararlı bir şekilde devam ediyor

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor. Geçtiğimiz iki gün içerisinde verdiğimiz şehitlerin intikamı alındı.

Acı haber sonrasında operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, şehidinin gözünü arkada bırakmadı.

Komuta kademesi Irak sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığına gelen Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi’ne geçti.

Pençe-Kilit'te 480 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO



"Operasyonlar başarıyla devam ediyor"

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı’na katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini ifade etti.

Burada operasyonlarla ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. diyen Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3’ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.





"Pençe Kilit Harekatı'nda 480 terörist öldürüldü"