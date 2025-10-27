Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e duygusal sözler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye'nin mimarları arasında olan Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrıldı.

Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik bozulmalar yaşadığı bildirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Önder'den sonra da Terörsüz Türkiye süreci devam ederken dün PKK, Türkiye'den çekileceklerini açıkladı.

Bu sıcak gelişmelerin ardından da Pervin Buldan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

ÖNDER'İ ANDI

Buldan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dostu Sırrı Süreyya Önder'i andı ve barışa yaklaşılan her adımda da anacağını söyledi.

Önder'in karesini paylaşan Buldan, şu notu düştü;

"EMEĞİNE SAYGIYLA"

"Barış’a yaklaştığımız her adımda seni anmak boynumun borcudur. Emeğine saygıyla Sırrı Süreyya Önder."