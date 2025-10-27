Pervin Buldan'dan Sırrı Süreyya Önder'e duygusal sözler

- Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'i sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla andı.
- Önder, yoğun bakım sürecinde yaşamını yitirmiş ve Terörsüz Türkiye süreçlerinde önemli bir rol üstlenmişti.
- Buldan, barışa yaklaşılan her adımda Önder'i anmanın boyun borcu olduğunu vurguladı.
Terörsüz Türkiye'nin mimarları arasında olan Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrıldı.
Yoğun bakım sürecinde tedaviye yanıt vermeyen ve nörolojik bozulmalar yaşadığı bildirilen DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Önder'den sonra da Terörsüz Türkiye süreci devam ederken dün PKK, Türkiye'den çekileceklerini açıkladı.
Bu sıcak gelişmelerin ardından da Pervin Buldan'dan duygusal bir paylaşım geldi.
ÖNDER'İ ANDI
Buldan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dostu Sırrı Süreyya Önder'i andı ve barışa yaklaşılan her adımda da anacağını söyledi.
Önder'in karesini paylaşan Buldan, şu notu düştü;
"EMEĞİNE SAYGIYLA"
"Barış’a yaklaştığımız her adımda seni anmak boynumun borcudur. Emeğine saygıyla Sırrı Süreyya Önder."