Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hastaneye kaldırıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Abbas'ın rutin kontroller için hastaneye götürüldüğü, ciddi bir durumun olmadığı belirtildi.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 12:18
  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı.
  • Abbas, rutin tıbbi kontrollerden geçmekte olup, ciddi bir durum bulunmamaktadır.
  • 90 yaşındaki lider, sağlık durumu iyi olarak bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan haber var. 

Abbas'ın rahatsızlandığı ve Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

"RUTİN KONTROLLER"

WAFA, 90 yaşındaki Abbas’ın Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bir hastanede rutin tıbbi kontrollerden geçtiğini aktardı.

RAMALLAH'TAKİ BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Haberde, "Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ramallah kentindeki İstişari Hastanesi’nde rutin tıbbi kontrollerden geçmektedir." ifadeleri yer aldı.

