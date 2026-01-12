Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hastaneye kaldırıldı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Abbas'ın rutin kontroller için hastaneye götürüldüğü, ciddi bir durumun olmadığı belirtildi.