Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hastaneye kaldırıldı

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta hastaneye kaldırıldı.
- Abbas, rutin tıbbi kontrollerden geçmekte olup, ciddi bir durum bulunmamaktadır.
- 90 yaşındaki lider, sağlık durumu iyi olarak bildirildi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan haber var.
Abbas'ın rahatsızlandığı ve Ramallah'ta hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
"RUTİN KONTROLLER"
WAFA, 90 yaşındaki Abbas’ın Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan bir hastanede rutin tıbbi kontrollerden geçtiğini aktardı.
RAMALLAH'TAKİ BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Haberde, "Filistin Devleti Başkanı Mahmud Abbas, bugün Ramallah kentindeki İstişari Hastanesi’nde rutin tıbbi kontrollerden geçmektedir." ifadeleri yer aldı.