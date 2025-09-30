Peygamberler hakkında küfürlü şakalar yapan Egemen Şimşek'e tutuklama Komedyen Egemen Şimşek, Hz. Muhammed (sav), Hz. Musa ve Hz. İsa hakkında küfürlü şakalar yaptı. Tepki çeken ve gözaltına alınan Şimşek, tutuklandı.