Spiker Pınar Erbaş ekranlara ara verdi

Pınar Erbaş, uzun bir süredir Show TV ekranlarında haber sunuyordu.

Ancak dün ekranlarda Pınar Erbaş yerine Hande Bayraktar'ın yer alması herkesi şaşırttı.

Erbaş'ın eski eşi olan Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından ekranda yer almaması, kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Erbaş, kamuoyunu aydınlatmak üzere bir açıklama yayınladı.

Açıklamasında zor bir süreçten geçtiğini söyleyen ve bu doğrultuda bir karar aldığını belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"HAYATIMIN BİR DÖNEMİ YALAN VE ALDATMACAYDI"

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

"İLK GÜNLER DAYANABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm.

"GÜCÜM TÜKENDİ, EKRANDAN AYRI KALMAK İÇİN İZİN İSTEDİM"

Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim.

Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."