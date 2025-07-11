PKK'nın silah bırakması sonrası Şanlıurfa'da sevinç hakim

Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' rüzgarı...

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı'da 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği kongrede fesih ve silah bırakma kararı aldı.

Bu karar kapsamında terör örgütü PKK, yaptığı duyuruda bir grup örgüt mensubunun, 11 Temmuz günü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde düzenlenecek törenle silah bırakacağını bildirdi.

BÜYÜK BİR KAZANA ATILAN SİLAHLAR YAKILDI

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar, burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

KENTTE SEVİNÇ HAKİM

Yaşanan gelişmeler, Şanlıurfa'daki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Her kesimden vatandaşın desteklediği barış süreci ile turizm, sanayi ve hizmet sektöründe ülke genelinde büyümenin yaşanacağı belirtildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Vatandaşlar, barış sürecini desteklediklerini, örgütün silah bırakmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.