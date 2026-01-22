PKK/YPG'nin Ayn el-Arab bölgesinde kazdığı tüneller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, SDG/YPG'ye karşı başlattığı askeri operasyonunu sürdürüyor...

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG arasında Şam’da yürütülen entegrasyon ve çatışmaları sonlandırma amaçlı görüşmeler ise tıkanmış durumda.

Mazlum Abdi ile Şam yönetimi arasındaki anlaşmanın şartlarında uzlaşma çıkmadı.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Suriye ordusu, Haseke ve çevresinde SDG unsurlarıyla zaman zaman çatışmalara devam ediyor.

TÜNELLER TESPİT EDİLDİ

Çatışmalar sürerken, Ayn el-Arab bölgesindeki tüneller, çalışmalarla tespit edildi.

Şehir genelinde yapılan çalışmalarda ortalama 500 tünelin olduğu tespit edilirken, neredeyse tünel geçmeyen sokak veya evin olmaması da dikkat çekti.

BİR ARABANIN GEÇECEĞİ BÜYÜKLÜKTE TÜNELLER

Suriye ordusu, Ayn el-Arab'ın güneyindeki Sarrin beldesinde araba geçebilecek boyutta bir tünel keşfetti.

Tünelde ayrıca birçok eşyanın da bulunduğu görülürken, Suriye ordusu da tünelin içerisinde incelemelerini sürdürüyor.

POSTERLERİ YAKTILAR, HEYKELLERİ YIKTILAR

Suriye ordusunun yaptığı temizlikten sonra Rakka halkı, ilk olarak şehir girişlerinde bulunan Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını ellerine aldıkları sprey boyayla sildi.

Daha sonra şehirde bulunan SDG'nin heykellerini yıkan halk, teröristlere ait afiş ve paçavraları da yırtıp yerde ayaklarıyla ezdi.

TÜNELLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kurtarılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin ilçesinde, örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki tüneller birbiriyle bağlanıyor.

Tünellerin içerisinde kazı aletleri, hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma boşlukları ve elektrik hatları bulunuyor.