Prof. Dr. Şener Üşümezsoy canlı yayında sinirlendi: Yahu yeter be

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, CNN Türk ekranlarında Sındırgı depremine dair yaptığı değerlendirmede, "Güney Marmara fayı 6,5 ile 7,0 arasında deprem üretebilir. Çınarcık üzerindeki faylar tarihte 5 defa kırıldı. Sarıgöl - Bandırma fayı da İstanbul için risk oluşturuyor." dedi.

Üşümezsoy'un bu tespiti üzerine Gazeteci Serkan Fıçıcı, İstanbul'da bir deprem beklenip beklenmediğine dair bir soru yöneltti.

ŞENER HOCA'DAN "YAHU YETER BE" ÇIKIŞI

Üşümezsoy'un "O kadar deprem videom var. Birini dahi izlememişsin, burada programa konuk olmuşsun," yanıtına rağmen Fıçıcı'nın ısrarlı tavrı sonucu Üşümezsoy "Yahu yeter be" diyerek bağırarak tepki gösterdi.

Gerginliğin ardından programın sunucu Göksu Öngören Özgür reklam arası verdi.

Reklam dönüşünde Şener Üşümezsoy'un stüdyoda olmadığı görüldü.