Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban, Pelin Çift'in TRT1 ekranlarında sunduğu, Pelin Çift ile Gündem Ötesi programına konuk oldu.

Programda konuşan Prof. Dr. Çoban, cennet konusunda yaptığı değerlendirmeler gündem oldu.

Çoban'ın değerlendirmeleri, sosyal medyada yayılan o görüntüler, tepki çekti.

"TEVRAT'TA BAHSİ GEÇEN CENNET ADANA'DIR"

Çoban, yoğun tepki alan konuşmasında şunları söyledi:

Kaynaklara dayanarak konuşuyorum. Adana ismi Aden'den geliyor, Aden Bahçesi.

Tevrat'ta anlatılan cennet, kozmik alemde bir yer değil. Bizzat bu dünyada, yani fiziksel olarak bu dünyada olan bir yerden bahsediyor. Burayı da tarif ederken, diyor ki 'doğuda bir bahçe'.



Biliyoruz ki Orta Çağ'a kadar Yahudi haritalarında yönler şimdiki gibi değil. Doğu deyince Kudüs'e göre kuzey anlaşılıyor.



İkincisi ve daha önemlisi, dört tane ırmaktan bahsediyor, Fırat, Dicle, Pişon ve Givon. Fırat ve Dicle'yi biliyoruz, Pişon ve Givon neresi? Seyhan ve Ceyhan. Dolayısıyla Adana ve Güneydoğu'ya doğru uzanan bir yer aslında cennet.