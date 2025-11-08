Profesör Ahmet Uysal'dan Atatürk paylaşımı: Tepki çekince apar topar sildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hüzün ve anma haftası...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce bugün hayata gözlerini yumdu.

Cumhuriyet’in kurucusu için 81 ilde 10 Kasım günü anma programları düzenlenecek.

CAMİLERDE MEVLİT OKUTULACAK

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da il genelindeki tüm camilerde mevlit okunacağını açıkladı.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Müftülüğün bu kararına, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal tepki gösterdi.

"KİMİ MEMNUN ETMEK İÇİN?"

Uysal, Kocaeli Müftülüğü'nün duyurusunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Atatürk, İslam'ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken ve bu tip dini merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?" dedi.

Uysal, mevlidin "Allah rızası için" değil, "eziklik yüzünden olabileceğini" ifade etti.

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Akademisyenin sözleri, kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

Gelen eleştirilerin ardından Prof. Dr. Ahmet Uysal, paylaştığı gönderiyi hesabından sildi.