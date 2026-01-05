Profesör maaşları 132 bin TL oldu: Boğaziçi'nde dikilmeye devam ediyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılının son enflasyon verileri de belli oldu.

Buna göre 0,89 aylık enflasyon ile birlikte memurların alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları da ortaya çıktı.

Buna göre memur maaşlarına yüzde 18,60 zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

PROFESÖR MAAŞLARI 132 BİN TL OLDU

Bu kapsamda eğitim camiasında da maaşlar artış gösterdi.

Öğretmen maaşı 61 bin 146 TL'den 72 bin 525 TL'ye yükselirken araştırma görevlisi maaşları ise 73 bin 792 TL'den 87 bin 524 TL'ye geldi.

Profesör maaşları ise 111 bin 348 TL 'den 132 bin 69 TL'ye çıktı.

AKILLARA BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ GELDİ

Profesör maaşlarının bu seviyelere çıkması, akıllara Boğaziçi Üniversitesi'nde 6 yıldır devam eden protestoları getirdi.

4 Ocak 2022'de yapılan rektör atamasına karşı, aralarında terör bağlantılı şahısların bulunduğu öğrenciler protestolara başladı.

Öğrencilere destek açıklaması yapan okulun öğretim görevlileri de protestolara katıldı.

BİLİM YAPMAK YERİNE 6 YILDIR DİKİLİYORLAR

Aralarında profesörlerin bulunduğu öğretim kadrosu, bilim üretmek dururken her gün okulun rektörlüğü önünde sırtlarını dönerek dikilme eylemlerine başladı.

O gündem bu yana, her zam dönemi artan maaşları aksamadan hesaplarına yatan kadrolu profesörler, dikilme eylemlerine katılıyor.