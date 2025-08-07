Vladimir Putin: Şartlar Zelensky ile görüşmek için uygun değil

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken, Belarus'ta 3 tur süren görüşmelerden sonra Türkiye'nin yoğun diplomatik çabasıyla 29 Mart 2022'de Rus ve Ukrayna heyetleri, 4. kez İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde buluşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak İstanbul'da yapılan müzakereler sonrasında liderlerden yeni bir açıklama bekleniyordu...

PUTİN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika gelişmesi yaşandı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı El-Nahyan ile Rusya'da görüştü.

Rusya'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesini organize etmeye hazır birçok dostu olduğunu ve bunlardan birinin de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olabileceğini belirtti.

"ŞARTLAR ZELENSKY İLE GÖRÜŞMEK İÇİN UYGUN DEĞİL"

Öte yandan, Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşmeye karşı olmadığını bildirdi.

Ancak, Putin, şartların Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüşmek için uygun olmadığını duyurdu.