Rakamlarla asrın inşa seferberliği: 11 ilde 455 bin yuva

Asrın felaketinin üzerinden 3 yıl geçti...

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısıyla sarsıldı.

Tüm Türkiye, depremin yaralarını sarmak için seferber oldu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öncelikle hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesinde 2 milyon 381 bin 888 bina ve 6 milyon 612 bin 685 bağımsız bölümde hasar tespitinde bulundu.

Acil, ağır, yıkık, orta hasarlı 311 bin 440 bina ve 810 bin 902 bağımsız bölüm tespit edildi. Acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 763 binanın enkazı 68 günde tamamen kaldırıldı.

Yıkımı yapılacak ağır hasarlı bina sayısı ise 200 bin 167 olarak tespit edildi.

ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİ TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliği resmen tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sitesinden derlenen bilgilere göre depremden etkilenen 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi asrın inşa seferberliği için harekete geçti.

Zamanla yarışılan bu süre içerisinde dünya tarihinde görülmemiş bir hızda saatte 23, günde 550 konutun inşası tamamlandı.

455 BİN YUVA

Hatay'da 27 Aralık 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen son törende tamamlanan ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı.

İnşa edilen konutların illere dağılımı ise şu şekilde:

Hatay’da 153 bin 755, Malatya’da 79 bin 660, Kahramanmaraş’ta 73 bin 956, Adıyaman’da 43 bin 366, Gaziantep’te 31 bin 53, Diyarbakır’da 17 bin 206, Elazığ’da 14 bin 894, Şanlıurfa’da 13 bin 429, Osmaniye’de 12 bin 557, Adana’da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas 164, Bingöl’de 89.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ KONUTLARA KAVUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başarılı çalışmaları ile vatandaşlar, güvenli konutlarına çok kısa bir süre içerisinde geçti.

"455 BİN 357 BAĞIMSIZ KONUT"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden de paylaşılan görselde, bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

"TÜRKİYE'MİN GÜCÜNE BAK"

"Türkiye'min Gücüne Bak" sloganıyla paylaşılan görselde; "Asrın inşa seferberliği ile deprem bölgesinde 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere 455 bin 357 bağımsız bölüm inşa edildi." notuna yer verildi.

"İZLANDA BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR BÖLGEYİ KISA ZAMANDA İNŞA ETTİK"

Bakan Kurum, bölgenin demografik yapısına, iklim şartlarına ve ihtiyaçlarına göre planlama ortaya koyduklarını, 11 ilde, 4 bin 333 köyde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiye kurduklarını söyledi.

Şantiyelerde 200 bin mimar, mühendis, işçiyle gece gündüz demeden insanüstü gayretle çalıştıklarını dile getiren Kurum, "Saatte 23, günde 550 konut inşa ettik. Milletimizin de desteğiyle emsalsiz bir yeniden inşa sürecine hep birlikte imza attık. Bu kadar kısa bir zamanda 455 bin konutu milletimize teslim ettik." dedi.

Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan ve İzlanda kadar yani bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde alanı inşa ettiklerine dikkati çeken Kurum, sadece konut üretmekle kalmadıklarını, yaşamın tüm unsurlarını kapsayan bütüncül bir yeniden inşa anlayışını benimsediklerini belirtti.

Kurum, depremden etkilenen illerin tamamında gerçekleştirilen inşa ve restorasyon çalışmalarını, tarihi ve kültürel mirasın korunması doğrultusunda titizlikle yürüttüklerini söyleyerek, "Meydanlar şehirlerin kimliğidir dedik ve her şehrimize meydanlar inşa ettik. Annelerimiz huzurla otursun, çocuklarımız güvenle oynasın istedik ve her projenin içinde parklarıyla, bahçeleriyle bu huzurlu yaşam alanlarını milletimize armağan ettik." diye konuştu.