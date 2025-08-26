Ramazan 2026 ne zaman başlayacak? Ramazan'ın ilk günü, arife ve bayram tarihleri...

İslam aleminin gözbebeği: Ramazan-ı Şerif...

Uğurlandığı günden itibaren, dört gözle bekleniyor.

Ramazan 2026’nın ne zaman başlayacağı, Türkiye’deki milyonlarca vatandaş tarafından merakla araştırılıyor.

İlk oruç günü, arife ve Ramazan Bayramı tarihleri, dini takvime ve hilal gözlemlerine göre belirleniyor.

2026 yılında Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte, sevdiklerimizle birlikte iftar sofralarında buluşmak ve manevi atmosferi yaşamak için günler sayılıyor.

Peki, Ramazan 2026 ne zaman, hangi ay? Ramazan'ın ilk günü ne zaman? Ramazan Bayramı ne zaman?

İşte 2026 Ramazan takvimi ve Ramazan Bayramı tarihleri...

RAMAZAN NE ZAMAN 2026

2026 Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve astronomik hesaplamalara göre 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak.

Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan milyonlarca Müslüman, 19 Mart 2026 Perşembe günü arife günü ile bayrama hazırlık yapacak.

Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek.

RAMAZAN TAKVİMİ 2026

Ramazan Başlangıcı 18 Şubat 2026 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar