Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülerin konser ücretleri dudak uçuklattı

Ramazan Bayramı'nın coşkusu, müzik ve eğlence ile birleşiyor...

Bayram tatilini dolu dolu geçirmek isteyen milyonlarca kişi, günler önceden planlarını yaptı ve rezervasyonlarını oluşturdu.

Oteller ve eğlence merkezlerinin müşteri seline tutulduğu bu süreçte, etkinliklerde sahne alacak isimlerin de programları belli oldu.

TEK GECEDE MİLYONLARCA LİRA KAZANACAKLAR

Bu yıl da bayram boyunca Türkiye'nin dört bir yanı ve Kıbrıs'ta sahne alacak yıldızlar, servetlerine servet katacak anlaşmalarla dikkat çekiyor.

Tek bir gece için milyonluk kontratlara imza atacak sanatçıların sahne ücretleri de belli oldu.

EBRU GÜNDEŞ

Başarılı şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Ebru Gündeş’in sahne fiyatları, dudak uçuklatmaya devam ediyor.

Özel günlerdeki ekstra pahalılığıyla tanınan Gündeş, Ramazan Bayramı’nda Antalya ve Kıbrıs’ta sahne alacak.

Gündeş’in, Ramazan Bayramı sahne ücretinin 26 milyon TL olduğu öğrenildi.

ÖZCAN DENİZ

Başarılı şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, Ramazan Bayramı’nda Antalya ve Kıbrıs’ta sahne alacak.

Ünlü şarkıcının Ramazan Bayramı 2026 sahne ücretinin 12 milyon TL olduğu öğrenildi.

SİBEL CAN

Türk müziğin önemli isimleri arasında yer alan Sibel Can, sahne ücretleriyle dudak uçuklatan ünlüler arasında yer alıyor.

Antalya ve Kıbrıs’ta sahne alacak olan Sibel Can’ın, Ramazan Bayramı 2026 konser ücretinin 16 milyon TL olduğu söyleniyor.

HADİSE

Güçlü sesi ve güzelliğiyle pop müziğin en sevilen sanatçıları arasında yer alan Hadise, Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlü isimlerden biri oluyor.

Hadise’nin Ramazan Bayramı Kıbrıs sahne ücretinin ise 6 milyon TL olduğu biliniyor.

YILDIZ TİLBE

Türk müziğinin başarılı sanatçıları arasında yer alan Yıldız Tilbe, sahne ücretleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Sahne performansı ve özel hayatıyla magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Tilbe, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs ve Bursa’da konser verecek.

Tilbe’nin Ramazan Bayramı 2026 sahne ücreti ise 12 milyon TL olacak.

ZARA

Etkileyici sesi ve sahne performansıyla kendine hayran bırakan Zara, Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs ve İstanbul’da konser verecek.

Zara’nın, Ramazan Bayramı 2026 sahne ücreti ise 3,3 milyon TL olacak.

İREM DERİCİ

Pop müziğin sevilen kadın sanatçıları arasında yer alan İrem Derici, Ramazan Bayramı’nda Yunanistan ve Kıbrıs’ta sahne alacak.

Derici’nin, Ramazan Bayramı 2026 sahne ücreti ise 5 milyon TL olacak.

BÜLENT ERSOY

Arabesk dünyasının usta isimlerinden Bülent Ersoy, sahne ücretleriyle dudak uçuklatan ünlüler arasında yerini aldı.

Serveti, kariyeri ve renkli kişiliğiyle magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Ersoy’un, Ramazan Bayramı 2026 sahne ücretinin 6 milyon TL olduğu öğrenildi.

SAHNE ÜCRETLERİ

İşte diğer ünlü isimler ve sahne ücretleri:

Erol Evgin: Antalya – 3,5 milyon

Nilüfer: Antalya – 3 milyon

Simge Sağın: Eskişehir-Kıbrıs – 5,5 milyon

Aşkın Nur Yengi: Antalya-Kıbrıs – 6 milyon

Derya Bedavacı: Antalya-Kıbrıs-İzmir – 10 milyon

Mahsun Kırmızıgül: Antalya-Kıbrıs – 15 milyon

Koray Avcı: Antalya-Kıbrıs – 6 milyon

Candan Erçetin: Antalya-Kıbrıs – 8 milyon

Deha: Kıbrıs-İstanbul – 6 milyon

Berkay: İstanbul-Kıbrıs – 5 milyon

Gökhan Tepe: Antalya-Kıbrıs – 4 milyon

Linet: İzmir-Antalya – 5 milyon

Alişan: Kıbrıs – 3 milyon

Funda Arar: Antalya-Kıbrıs – 6 milyon

Melek Mosso: Kıbrıs-Antalya – 6 milyon

Hande Yener: Kıbrıs – 4 milyon

Deniz Seki: Antalya – 3 milyon

Serkan Kaya: İstanbul-Kıbrıs – 6 milyon